Doe Maar in Doornroosje: 'Vrolijke muziek, scherpe teksten, tijdloos!'

NIJMEGEN - Voor het eerst sinds 1981 speelde Doe Maar donderdagavond weer in Doornroosje. De band is sindsdien nogal veranderd. Doornroosje trouwens ook.

,,Wacht even, ik móet dit nummer meezingen.’’ Inez van Tiel (49) kent alle teksten van Doe Maar en dus ook de coupletten van Macho. ,,Ik was 13 toen Doe Maar op het hoogtepunt was'', vertelt ze na het lied. ,,Een echte fan, ja, ik droeg van die zweetbandjes om mijn polsen in roze en groen, de Doe Maar-kleuren. En ik ben ook wel eens naar een concert geweest. Met mijn ouders mee, ze speelden op een festival tegen kernwapens.’’

Onuitwisbare indruk

De muziek van Doe Maar is altijd bij Inez van Tiel gebleven. ,,Op die leeftijd maakt zoiets een onuitwisbare indruk.'' Waarom ze Doe Maar nog steeds leuk vindt? ,,Die ska en reggae klinkt lekker en de teksten zijn goed.’’ Niet dat ze als jonge tiener alles helemaal begreep. Dat kwam in de latere jaren.

In de volle grote zaal van Doornroosje zijn deze avond opvallend veel vrouwen. Minstens de helft, terwijl popconcerten er gewoonlijk meer mannen trekken. En een behoorlijk deel van de bezoekers is zo tegen de 50, tiener in de hoogtijdagen van de band.

Zoals Axel Spanjer (47) en Peter Blank (45) uit Nijmegen. ,,We zaten op de lagere school. Meisjes vonden Doe Maar leuk, jongens hielden ook wel van Normaal. Maar we zijn hiermee opgegroeid, het is gewoon grappig om hen nog eens live te horen.’’

Kwaliteit

Intussen spelen zestigers Henny Vrienten, Ernst Jansz, Jan Hendriks en René van Collem, versterkt met een driekoppige blazerssectie, lekker door. Af en toe grapjes over de leeftijd maar aan de kwaliteit van het de muziek is dat niet te merken.



Doe Maar heeft eigenlijk slechts zes jaar bestaan. Drie jaar als relatief onbekende en nogal alternatieve band. In die periode, tussen 1978 en 1981 speelden ze een paar keer in het oude Doornroosje. Daarna brak de band door en was er een complete Doe Maar-rage met vooral een jong vrouwelijk publiek. Na een paar jaar kon de band dit niet meer aan, in 1984 viel het doek na een paar afscheidsconcerten.

Nieuwe generatie

Pas in 2000 kwam er een reünie en een nieuw album en sindsdien is er om de paar jaar een concertenreeks. De fans van toen zijn de band niet vergeten. Bovendien is er een nieuwe generatie liefhebbers. Zoals Sanne van Leur (20) uit Beneden-Leeuwen. ,,Ik ken Doe Maar via mijn ouders. Ik moest eraan wennen maar dit is vette muziek, hoor.''

Of Hans de Munter (28) uit Nijmegen. ,,Door mijn oudere broer luisterde ik naar Doe Maar, het staat nu in mijn Spotify-lijsten. Ik houd van de relaxte baslijn van reggae en het vrolijke van ska. Bovendien zijn de teksten scherp. Tijdloos! Er is niks veranderd, of misschien zijn dingen erger geworden.’’