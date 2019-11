Doe Maar volgend jaar ‘lijf aan lijf’ op podium Doornroosje

Nederpopband Doe Maar groeide begin jaren 80 uit tot een band van Beatle-eske proporties. Die immense populariteit werd mede veroorzaakt door een voor een Nederlandse band ongekende media-aandacht en merchandising. Het succes betekende samen met wat zakelijke wrevel de uiteindelijke ondergang voor Doe Maar. Na het laatste van twee afscheidsconcerten in De Maaspoort in Den Bosch verstomde de ska- en reggaesound op 14 april 1984 definitief.



Tot 2000, het jaar waarin Ernst Jansz, Henny Vrienten, Jan Pijnenburg en Jan Hendriks voor het eerst weer bijeenkwamen voor een reeks reünieconcerten in Ahoy. Ook bracht het viertal een nieuw album uit, Klaar. Vanaf dat moment komt de band weer geregeld bij elkaar voor optredens, waarbij oud-drummer René van Collem terugkeerde in de formatie.



Dichtbij de mensen

Doe Maar trok vorig jaar nog met een clubtour langs de theaters. ,,Spelen in het clubcircuit was vroeger onmogelijk omdat we te groot waren’’, stelt basgitarist en zanger Henny Vrienden op de website van de band. ,,Wij wilden weer naar de kleine clubs, zoals we begonnen zijn, dichtbij de mensen. Dat is ons zo goed bevallen, dat we onszelf afvroegen: Waarom doen we dit niet nóg een keer?’’