Doek valt voor Nijmeegs jeugdtheater Kwatta; nieuw initiatief in Het Badhuis heet De Horde

Het einde van Kwatta is het einde van een theatergezelschap dat de afgelopen 21 jaar grote triomfen heeft gevierd. De voorstellingen werden hoog gewaardeerd en kregen prijzen in binnen- en buitenland. Bekende titels zijn Mismuis, Jabber en Perenbloemen bloeien wit. Drijvende kracht achter deze producties was artistiek leider Josee Hussaarts.

Problemen

Kwatta kwam in de problemen doordat de rijkssubsidies wegvielen. Hoewel er waardering was voor de artistieke prestaties en het educatieve programma vond de Raad voor Cultuur de organisatie niet stabiel genoeg. In 2019 was er een interne crisis geweest waarbij kantoorpersoneel en bestuur vertrokken.

In 2022 kondigde het gezelschap aan te stoppen wegens gebrek aan middelen. Ruim tweeduizend mensen ondertekenden een petitie om dit te voorkomen. De gemeente Nijmegen onderzocht daarop hoe professioneel jeugdtheater in de stad behouden kon blijven. De conclusie was dat theater Het Badhuis een Huis voor de Jeugdpodiumkunsten moet worden, met Kwatta als een van de gebruikers.

Afgerekend

Uiteindelijk is er gekozen voor een compleet nieuwe start en komt er toch een einde aan Kwatta. Josee Hussaarts (1962) vindt dat zuur. ,,Kwatta, en ook ik, worden afgerekend op één moeilijke periode. Ik had graag gewerkt aan een doorstart waarbij ik mijn opvolger zou inwerken.” Hussaarts heeft wel vertrouwen in Graus. Ze heeft hem zelf voorgedragen.

Acteur en regisseur Ramses Graus (1972) heeft zijn sporen verdiend in het jeugdtheater. Hij maakte deel uit van het artistieke team van Het Filiaal in Utrecht, won prijzen en speelde in binnen- en buitenland.

Quote Er is in Nijmegen met veel liefde jeugdthea­ter gemaakt. We zijn schatplich­tig aan Kwatta Ramses Graus, leider van De Horde

Hij noemt het aanbod om in Het Badhuis een nieuw artistiek initiatief op te zetten een prachtige kans. ,,Er is in Nijmegen met veel liefde jeugdtheater gemaakt. We zijn schatplichtig aan Kwatta, dat heeft voor een vruchtbare bodem gezorgd.”

Volledig scherm Ramses Graus © Angeliek de Jonge

Collectief van makers

De Horde is de naam van de organisatie die in Het Badhuis aan de slag gaat. Graus: ,,Het wordt een plek waar niet alleen ik maar ook andere theatermakers voorstellingen maken. Denk aan een collectief. Daarnaast gaan we samenwerken met andere culturele makers in het oosten van Nederland.”

Aan de exacte opzet van De Horde wordt nog gewerkt. Graus: ,,We starten in de loop van de zomer. De ambitie is om op den duur een gezelschap neer te zetten dat landelijk meespeelt en in aanmerking komt voor rijkssubsidies.”

Afscheidsvoorstelling

De komende twee maanden zit Kwatta nog in Het Badhuis. Als afscheid wordt de prijswinnende voorstelling Mismuis opgevoerd tijdens de meivakantie. Ook komt er een boek over 20 jaar Kwatta.

Volledig scherm Een scène uit 'Mismuis' van Kwatta. © Edwin Deen

