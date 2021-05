Doelwit van branden in Nijmegen heeft ‘geen idee wat hier aan de hand is’

NIJMEGEN/CUIJK - Het mogelijke doelwit van twee autobranden in Nijmegen , vannacht en gisteren, én van een brandstichting dinsdag in Cuijk en nog eens twee in januari zegt ‘echt geen idee’ te hebben ‘wat hier aan de hand is’. ,,Wat ik over me heen krijg nu, is niet normaal. Als ik nu onder druk zou worden gezet of afgeperst, maar niks.’’

Het gaat om Ad Dalhuisen van het bedrijf EbikeNL in Cuijk. Afgelopen nacht werd bij een woning aan de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen een auto in brand gestoken en een leus op de stoep gekalkt met zijn voornaam. De woning is volgens compagnon Arno Cup van een vriend van Dalhuisen. ‘VRIe ND PeDo AD’ werd er bij de brandende auto op de stoep gezet.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd in dezelfde straat ook een auto in brand gezet, de daders hebben zich toen mogelijk vergist in het adres. Dinsdag werd bij een woning aan de Rivierduin in Cuijk ook brand gesticht. Mogelijk was ook die brand een vergissing.

Vier maanden geleden was op de Stroomrug in Cuijk, een straat verderop, namelijk al twee keer sprake van brandstichting. In die straat woont Dalhuisen. Ook ging in januari de hal van het bedrijf E-Bike4all in Cuijk in vlammen op.

Quote Natuurlijk hebben wij ook kennis genomen van de geruchten die daarover de ronde doen. Maar wij moeten ons nu richten op de feiten Woordvoerder politie