Doodzieke Henk brengt nog één laatste bezoek aan NEC

Bikkelharde diagnose

Pas 51 jaar is Henk. Vader van vijf kinderen, NEC-fan in hart en nieren. Een maand of twee geleden begon de ellende. Henk kreeg buikpijn, had last van zijn been. Dacht aan een zweepslag.



Maar de diagnose die de dokter stelde was bikkelhard: kanker. Niet meer te genezen.



Sindsdien is het hard gegaan, vertellen vrienden. Henk is inmiddels geen schim meer van de beer van een vent die hij altijd was. Hij ligt op sterven. Maar niet voordat hij nog één keer NEC heeft gezien.