Dierenambu­lan­ce Nijmegen moet dieren in nood aan lot overlaten

10:39 NIJMEGEN - De Dierenambulance Nijmegen (DAN) kan niet meer garanderen dat gewonde en vermiste (huis)dieren 24 uur per dag geholpen en/of opgehaald worden. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1985 dat de 24-uursdienst niet kan worden uitgevoerd.