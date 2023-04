Door bodycam loopt ’t niet zo snel uit de hand op straat: dus krijgen nu alle boa’s een borstcamera

VIDEO Handhavers kunnen bij dreiging hun belagers filmen met een bodycam

NIJMEGEN - Handhavers van de gemeente Nijmegen zijn vanaf vandaag uitgerust met een bodycam. Dat is een kleine camera die bevestigd is op de borst. Hiermee kunnen handhavers in bedreigende situaties filmopnames maken. De verwachting is dat dat de veiligheid van henzelf en anderen ten goede komt. De camera's kunnen ook preventief werken. Wie weet dat ie gefilmd wordt, haalt minder snel rottigheid uit.