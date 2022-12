Door bouwexplosie wordt Nijmegen-Noord drukker en drukker: kraakt Lent uit zijn voegen?

Op het snelfietspad over de Visveldsestraat en het Notenlaantje is het vol in de ochtenduren. Een lange stroom fietsers: ouders die kinderen wegbrengen, tieners onderweg naar de middelbare school, volwassenen die naar hun werk gaan.

Wie met de auto de rotonde van de Vrouwe Udasingel en Turennesingel over wil, moet lang wachten want fietsers hebben er voorrang. Op de wegen in Lent is het ’s morgens net zo druk als in Nijmegen op de Sint Annastraat of de Heijendaalseweg. Het tuindersdorp Lent is voorgoed getransformeerd in een stadswijk.