Door corona geplaagde Nijmeegse decorbouwer komt met Sims-achtige festivalgame: ‘Heel Holland bouwt straks festivals’

Ook ‘jongeren’ nu door corona eenzaam in verpleeg­huis: ‘Astrid stond tot voor kort midden in het leven’

10:47 NIJMEGEN/BEUNINGEN - Ouderen in verpleeghuizen leven door de verplicht gesloten deuren in isolement. Triest, inderdaad. Maar de 58-jarige dochter van Anneke Smolders dan? ,,Astrid stond tot voor kort midden in het leven. Zij en andere jongeren in het verpleeghuis zijn óók eenzaam.”