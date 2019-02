Door een babbeltruc verloor Ans (82) de sieraden van haar man: ‘Gelukkig blijven de herinneringen’

VIDEO Navarone speelt nieuwe single in finale The Voice, maar dan moet het publiek wel op ze stemmen

16:43 NIJMEGEN - De Nijmeegse band Navarone brengt vanavond in de finale van The Voice of Holland haar ‘supervette’ nieuwe single ten gehore. Dat is tenminste als de band niet vroegtijdig afvalt, zegt gitarist Roman Huijbreghs. ,,Dus stem op ons, dan zijn we jullie zeer dankbaar.’’