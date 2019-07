‘Door term hufterhuizen slaat de fantasie op hol’

Een prima voorziening, zou je denken. Goed voor de samenleving en voor de zorgcliënten. Toch zijn er nog maar weinig Skaeve Huse want overal is hevig verzet. Wendy Broeren van Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD kan erover meepraten.



Ze was vorig jaar op een informatie-avond in Nijmegen-Noord om met de omwonenden te praten over hun bedenkingen. ,,De weerstand was hoog en mensen waren vooral woedend. Zij zien het als het zoveelste project wat de gemeente Nijmegen over hen heen stort.”



,,Het zijn geen zware criminelen of psychopaten, het zijn mensen die niet in een gewoon huis kunnen wonen en ook niet in de daklozenopvang", vervolgt ze.



,,Er zijn nu eenmaal mensen die niet tegen al die drukte kunnen of niet goed met andere daklozen kunnen omgaan. Nu slapen ze in portieken of langs de Waal. Het zal je kind of broer maar zijn, die zo moet leven.”