Door Waalstrandgasten 'verziekte' agressieve paarden moeten naar de slacht

Ook Nijmeegse dief op scootmo­biel krijgt politie-escorte naar het bureau

13 augustus NIJMEGEN - In Arnhem kregen twee dieven op scootmobiels een politie-escorte naar het bureau. Ook in Nijmegen heeft een dief op een scootmobiel die begeleiding naar het hoofdbureau gekregen, nadat hij bij een supermarkt had gestolen.