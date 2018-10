Door zo te spelen word je volgens Stefanie en Ronald een toffe ouder

Het best getapte biertje van Nijmegen en omstreken vind je bij Café Biessels

15 oktober NIJMEGEN - Wie in Nijmegen en omgeving op zoek is naar het biertje dat het best getapt is, moet bij Café Biessels zijn. Barman Giulio Severijnen blijkt het vakmanschap het best onder de knie te hebben, bleek bij de regionale tapwedstrijd maandagavond in het Goffertstadion.