Doorbraak: ‘onbehandelbare’ prostaatkanker toch te bestrijden dankzij nieuw dna-onderzoek Radboudumc

NIJMEGEN - ‘Onbehandelbare’ prostaatkanker is bij Fred Krijnen dankzij nieuw dna-onderzoek tóch te behandelen. Het Radboudumc gaat uitzoeken of dat ook het geval is bij nog eens 600 prostaatkankerpatiënten.