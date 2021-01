‘Doorgaan, doorgaan’, maar nu stopt Gemmy’s Hairstyling toch echt

update Man en kinderen ongedeerd na botsing met stadsbus op Annastraat

25 januari NIJMEGEN - Op de St. Annastraat in Nijmegen is vanmiddag rond 13.15 uur een personenauto achterop een lijnbus van Arriva gebotst. De bus stond in een lange rij te wachten voor een rood stoplicht. De bestuurder van de auto had dit te laat door en klapte er achterop.