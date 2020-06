Doorlopend eenpersoons protest in Nijmegen moet aandacht voor racisme levend houden

NIJMEGEN - Studente Nikki Zijderveld (22) trapt in Nijmegen de ‘Protestafette’ af. Ze doet mee aan de doorlopende actie tegen racisme. Om het uur staat er iemand anders met zijn of haar protestbord met slogan. Elke dag vanaf 12.00 uur.

Het idee is ontstaan onder de vrijwilligers bij de demonstratie tegen racisme in het Goffertpark op vrijdag 5 juni. Nijmegen was een van de vele steden wereldwijd waar werd geprotesteerd tegen racisme. De directe aanleiding was de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die in Minneapolis een arrestatie niet overleefde.

,,Bij een grote demonstratie is er een hoop aandacht voor het onderwerp. Maar daarmee is racisme niet de wereld uit. Met deze langdurige actie willen we het publiek constant attent maken op racisme", legt Nikki Zijderveld uit. ,,Ik hoop dat mensen met ons het gesprek willen aangaan. En ook aandacht in de media voor onze actie helpt natuurlijk.”

Volledig scherm Nikki Zijderveld staat met protestbord in het centrum van Nijmegen, ter hoogte van Bakker Bart. © Paul Rapp

Voelt nog onwennig

Het voelt nog wat onwennig om alleen met een protestbord te staan op de drukke kruising van Broerstraat, Molenstraat en Ziekerstraat. ,,Ik weet soms niet waar ik moet kijken", zegt de studente politicologie. Bang voor negatieve reacties is ze niet. ,,Nijmegen is over het algemeen een vriendelijke stad. Tot nu toe krijg ik vooral nieuwsgierige blikken.”

Na een uur wordt de demonstrant afgelost door de volgende. Nikki Zijderveld gaat regelmatig meedoen aan de actie die is opgezet door Nijmegen Tegen Racisme. De organisatie meldt op social media dat zich meer dan vijftig vrijwilligers hebben opgegeven. Dit protest duurt ‘zolang het nodig is en zolang er nieuwe mensen aansluiten'.

Amsterdams voorbeeld