Doornroosje deelt lul-niet-lolly's uit aan luidruchtige bezoekers

Meeste Gelderse burgemees­ters tevreden: geen vuurwerk­ver­bod

16:53 NIJMEGEN - Een landelijk vuurwerkverbod is van de baan. Het kabinet ziet dat niet zitten. De politie pleitte voor zo’n verbod en ook verschillende burgemeesters vroegen er om. De meeste burgemeesters in deze regio kunnen opgelucht ademhalen. Uit een rondvraag van de krant blijkt dat de meeste burgemeesters in Gelderlander gebied niks zien in een verbod.