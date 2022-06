Doorstart voor jeugdtheater Kwatta? Stadsbestuur wil tot oplossing komen: ‘Kom snel met concreet voorstel’

Geboorte­dip: dit jaar al veel minder baby’s geboren, ‘crisis zorgt voor lagere vruchtbaar­heid’

NIJMEGEN - De eerste vier maanden van dit jaar zijn er vele duizenden baby’s minder geboren dan in voorgaande jaren. Het verschil met de geboortegolf van 2021 is zelfs opvallend groot, maar ook vergeleken met 2020 en 2019 worden minder kinderen geboren in Nederland.

3 juni