Dorpen kunnen prima zonder kerk, straks alleen nog kerk in hoofdkernen

8:01 NIJMEGEN – Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand aan de Barbarastraat in Nijmegen-Noord. Eergisteren was niet ver uit de buurt, in de John Lennonstraat, ook een autobrand. In de nacht van maandag op dinsdag brandde aan de Jacob van Campenstraat een auto uit.