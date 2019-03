Dorpensingel tussen Nijmegen-Noord en Bemmel is uiterlijk in 2022 klaar

Voor de aanleg van de Dorpensingel moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Omwonenden en direct belanghebbenden worden erbij betrokken om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Ondertussen wordt al een begin gemaakt met andere maatregelen.



Zo wordt vóór juli dit jaar de fietsoversteek van het RijnWaalpad op de Ressensestraat in Bemmel veiliger gemaakt. ,,Daar kan in principe direct mee begonnen worden", meldt een woordvoerder van de gemeente Lingewaard.



Ook begint de gemeente Nijmegen dit jaar al met verkeersremmende maatregelen op het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat in Lent. Het noordelijk deel van deze weg volgt later. Doel van deze maatregelen is dat het voor het verkeer duidelijk wordt dat de Dorpensingel de voorkeursroute is tussen Nijmegen en Bemmel.