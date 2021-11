Dorpsbelang Hees blaast demonstratie tegen asfaltcentrale APN af: ‘Wij denken wel aan onze gezondheid’

Daartegen komen de omwonenden in het geweer, maar ‘gezien de huidige coronamaatregelen is het niet veilig om massaal te gaan demonstreren', zo laten ze weten. ,,We mogen niet met instrumenten en spandoeken van de Grote Markt naar het stadhuis wandelen, maar moeten op 1 plek blijven staan. Bij het stadhuis is geen ruimte voor honderd demonstranten die op anderhalve meter afstand staan. Omdat wij wel aan onze gezondheid denken, blazen we de demonstratie af”, aldus Chantal de Hommel (initiatiefnemer demonstratie). ,,Heel jammer voor de bewoners want er was een mooi programma met sprekers waaronder Wout Waanders die een gedicht over de asfaltcentrale zou voordragen."