Dorstige dieren drinken straks uit watertaps in Nijmegen: plan krijgt volop steun, wél ‘hygiëne-advies’

Extreme warmte in september: scholen halen tropenroos­ter uit de kast

Verschillende scholen passen hun lesuren aan, vanwege de tropische temperaturen. Zo voeren het Karel de Grote College en het Kandinsky College in Nijmegen verkorte schooldagen in. De maatregelen hebben te maken met de schoolgebouwen waar het binnenklimaat niet goed te regelen is.