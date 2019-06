De Zweedse Cherry valt vrijdagavond 5 juli in voor de de Australische zangeres Sofie Tukker, die vanwege een voetblessure verstek moet laten gaan. Cherry scoorde in Nederland met Buffalo Stance haar enige nummer 1-hit. Andere succesvolle singles zijn Manchild en Inna city mamma, alledrie afkomstig van haar debuutalbum Raw Like Sushi.



Net als Tukker is ook de Britse singer-songwriter Sam Fender in de ziekenboeg beland: zijn plaats wordt zondagmiddag ingenomen door de Australische electropopband Parcels.



Tot slot komen ook Hayden Thorpe, Zwangere Guy en The Mauskovic Dance Band volgend weekend naar Down the Rabbit Hole, zo laat de organisatie weten.



Het festival, dat wordt gehouden bij de Groene Heuvels nabij Ewijk, is al maanden uitverkocht. Grote publiekstrekkers zijn onder meer Balthazar (België), Editors (Engeland), Vampire Weekend (Verenigde Staten) en Underworld (Engeland).