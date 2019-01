Dragqueen Marcella: ‘Volgende keer laat ik me niet meer wegpesten’

Voelde je je die zaterdag bedreigd?

,,Er staan ineens voor de bieb mensen die zich verzamelen, met een zwarte vlag en het symbool van Identitair Verzet. Behoorlijk intimiderend, en best eng. Dat gaf mij het gevoel: ik mag hier niet zijn. Bedreigend. Ik had wel willen voorlezen aan kinderen, een man in een jurk vinden ze grappig, maar als je een middag zó moet beginnen, is dat niet fijn. Ik voelde me steeds minder veilig. De bieb begon ook te twijfelen. In die maalstroom van 'wat gaan we doen, wat gaan we doen’, voelde ik me niet prettig.”