Dramatische daling aantal vmbo-leerlingen voorspeld

Van der Esch vindt dat jammer en ziet daarin tegelijk een probleem. ,,Vmbo is een prachtopleiding, loodgieters en monteurs blijven nodig. Leiden we er minder op, dan ontstaat een fors tekort aan technici. Dat zie je nu al gebeuren.’’



Collega René Vijn van AOC Oost sluit zich daarbij aan. ,,Het vmbo krimpt al jaren. Dat merken we in het aantal nieuwe brugklassers’’, zegt de locatiedirecteur van de vmbo-school in Doetinchem. ,,Vanaf nu dalen we elk jaar met tien tot vijftien leerlingen. In 2025 hebben we tussen de 700 en 750 leerlingen, terwijl het er nu nog 800 zijn.’’ Voor beide Achterhoekse scholenstichtingen betekent dit dat er ook minder personeel nodig is.