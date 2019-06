Dranghekken tegen drukte op Roze Woensdag van Vierdaagse

Hele regio betaalt voor daklozenop­vang De Hulsen in Nijmegen

6:57 NIJMEGEN - Regiogemeenten gaan vanaf 2021 meebetalen om nieuwbouw van daklozenopvang De Hulsen in Nijmegen mogelijk te maken. In elk geval Beuningen en Druten hebben al ingestemd met een bijdrage van jaarlijks enkele tonnen. De verwachting is dat alle regiogemeenten in Rijk van Nijmegen en Rivierenland instemmen met een bijdrage.