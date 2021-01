Drank, drugs en zwartreizigers: NS grijpt in om toenemende overlast op station Nijmegen

Column 't Plein Ik woon in een wij-stad, er is sprake van hervonden solidari­teit

9 januari ‘Het is niet anders’, hoorde ik twee oudere dames buiten tegen elkaar zeggen. Het was het einde van een gesprek. Waar het over ging weet ik niet. Maar ik kan me er van alles bij voorstellen. Je droomt in deze tijd van zoveel leuke dingen. Maar soms gaat het niet.