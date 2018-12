Drankcontrole met anonieme lokjongere mag niet: rechtbank verscheurt boetes

column rob berends Geen donjon in Nijmegen, dat is Nederland op zijn best

9 december De schrijver Gabriel Garcia Marquez zou het de kroniek van de aangekondigde dood hebben genoemd. In het Koningslied heet het de dag die je wist dat zou komen. Het onvermijdelijke nieuws kwam deze week tot ons: er komt geen donjon in het Valkhofpark in Nijmegen. Tien jaar van plannenmakerij is gestrand in dat zuigende moeras dat al zoveel projecten heeft opgeslokt.