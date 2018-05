Dreggen in Waal bij Nijmegen gestaakt, drenkeling niet aangetroffen

NIJMEGEN - Het dreggen naar een onbekend persoon die dinsdagmiddag in de Waal bij Nijmegen te water raakte, is vannacht na enkele uren gestaakt. De drenkeling werd niet aangetroffen.

Gisteren meldde de politie dat het om een man ging die overboord was geslagen van een schip. ,,Dat was in de hectiek van dat moment, helaas een vergissing. De drenkeling is vanaf de Waalbrug te water geraakt.’’

Het voorval gebeurde rond 16.00 uur. Er werd onder meer gezocht met een traumahelikopter en met boten. Vanaf 21.10 uur werd er gedregd door hulpdiensten. ,,De kans dat we nu nog de drenkeling in de buurt aantreffen, is klein. We beperken onze inzet tot het horen van getuigen die gezien hebben hoe de persoon in het water terecht is gekomen’’, vertelt de politiewoordvoerder.

Om privacyredenen wil de politie niet zeggen of het om een man of vrouw gaat. Soms duurt het maanden voordat een drenkeling in de Waal, rivier met sterke stromingen, wordt teruggevonden.

Identiek incident

Deze woensdag voltrok zich aan het begin van de middag een identiek incident in de Waal bij Nijmegen. Een vrouw sprong vanaf de Waalbrug de Waal in. Zij kon worden gered door de brandweer. Opvarenden van de blusboot boden hulp. Een traumaheli werd opgeroepen, maar kon snel weer terug. De politie meldt dat de vrouw weer 'veilig en wel' is aangetroffen.