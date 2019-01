‘Dreigende situatie’ bij Nijmeegse orthodoxe kerk, afsluiting Dobbelmannweg vanavond opgeheven

Het onderzoek naar een mogelijke dreiging richting de kerk is nog in volle gang.

Volgens Goran Savic, secretaris van de parochie Heilige Sava, kreeg hij rond vijf uur vanmiddag van de politie door dat er sprake zou zijn van een dreigende situatie. ,,Dat is alles wat ik van de politie te horen heb gekregen. Meer kan ik ook niet vertellen.”

Het was reden genoeg om de kerstvieringen van zondagavond (kerstavond) en maandagmorgen in de kerk te schrappen. De orthodoxe Kerstmis wordt gevierd op 7 januari. Volgens Savic is de Dobbelmannweg afgesloten. ,,Iedereen die de straat in wil, moet terug. Heel apart. Naar wat er aan de hand is, kan ik nu alleen maar gissen.”

De kerkdienst werd door de geloofsgemeenschap zondagavond verplaatst naar een kerk in Eindhoven. ,,Maar ja, dat is wel een uur rijden. De vraag is hoeveel mensen daar naartoe gaan.”

Volledig scherm De Dobbelmannweg is afgesloten. © Tom Hessels De viering van de kerstdag op maandag is verplaatst naar Sint Hubert ‘in ons klooster’, zegt Savic. ,,Kerstavond mocht van de politie niet verplaatst worden naar Sint Hubert. Ik heb van onze priester begrepen dat het kerstfeest daar wel doorgaat.”

Het roept de vraag op of de dreiging wel tegen de Servische geloofsgemeenschap is gericht. De byzantijnse kapel aan de Dobbelmannweg is een Servisch-orthodoxe en Russisch-orthodoxe kerk. ,,Ik denk dat er sprake is van een valse melding. Er is hier nog nooit iets met de Servische gemeenschap aan de hand geweest.”

