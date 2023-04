Dreigt de bruine kroeg te verdwijnen uit Nijmegen?

Het traditione­le café staat onder druk, maar: ‘Het zijn juist de pareltjes in de moderne maatschap­pij’

Verdwijnen zal de bruine kroeg misschien wel nooit, maar het traditionele café staat wel onder druk. In vijftien jaar tijd verdween één op de vijf. Reden voor illustrator Caroline Ellerbeck om ze op tekening vast te leggen. Mooi, vindt traditiedeskundige Ineke Strouken. ,,Want we moeten zuinig zijn op ons bruin café.”