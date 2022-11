Drenkeling door hulpdiensten uit Waal bij Nijmegen gehaald

Laagbe­gaafd 16-jarig meisje wil nog altijd niet geloven dat ze werd uitgebuit: ‘Ze leek wel handels­waar’

NIJMEGEN - Ook al is het zo, zoals hij zegt, dat het meisje al in de prostitutie werkte. En ook al klopt het dat hij in het begin niet wist dat ze minderjarig was. Hij had haar leeftijd moeten controleren en had nooit behulpzaam mogen zijn bij het sekswerk.

