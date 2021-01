Drie gevallen Britse coronavariant in onze regio, nog onderzoek bij verpleeghuizen: ‘Coronavirus is zeer succesvol evolutionair beestje’

Het gaat om twee personen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid en één iemand in de regio Gelderland-Midden. Die laatste persoon is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis buiten de regio.



In Gelderland-Zuid gaat het om bevestigde gevallen van alweer een aantal weken terug. Zoals het nu lijkt, hebben die besmettingen niet gezorgd voor een snelle verspreiding van het virus in de directe omgeving. Uit het bron- en contactonderzoek zijn in ieder geval niet méér bevestigde gevallen naar voren gekomen.



In de regio wordt regelmatig op de variant getest. Dat gebeurt als iemand uit Engeland komt of als een Nederlander in contact is geweest met iemand die de Britse variant met zich meedraagt. Daarnaast wordt er landelijk via steekproeven op de besmettelijke variant getest.