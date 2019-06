Drie keer een NL Alert tijdens grote brand in Nijmegen: ‘We kunnen niet gaan kijken of het werkt’

NIJMEGEN - Voor Nijmegen was het een primeur: iedereen met een mobiele telefoon kreeg donderdag rond etenstijd een alarmbericht over de brand die was uitgebroken bij een schrootbedrijf. Zet de ventilator van je auto uit en hou ramen en deuren gesloten, was de strekking.

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die de alarmberichten verstuurde, zette het middel nog maar twee keer eerder in: op 27 juli 2017 bij een grote brand in Buren en op 14 december vorig jaar bij een brand in Kesteren. Dat het donderdag werd gebruikt, is omdat er veel rook vrijkwam en niet duidelijk was of er giftige dampen vrij waren gekomen. Dat bleek niet het geval, en dat werd ook weer via een alert werd gemeld.

Kritiek was er over het tijdstip - ruim een uur na het uitbreken van de brand - en het feit dat ook mensen die ver van de brand af woonden zo'n bericht kregen. ,,We zijn afhankelijk van de de zendmasten van de telefoonbedrijven", stelt woordvoerder Nina den Elzen van de Veiligheidsregio. Alle telefoons in een bepaalde cirkel er omheen krijgen een alert: het is niet mogelijk alleen de telefoons te bereiken die zich in een bepaalde straal rondom de brand bevinden.

Logisch

Dat de alarmmelding pas na ruim een uur kwam, is logisch, stelt de woordvoerder. ,,Eerst worden meteen via social media waarschuwingen verspreid, pas na overleg met de officieren van dienst word besloten of Nl Alert wordt ingezet.” Daar gaat dus enige tijd overheen.

Of het alert ook enige zin heeft gehad? ,,We moeten dit nog evalueren. Maar we zijn geen rondje langs de huizen gereden om te kijken of mensen de ramen wel dicht hadden.”