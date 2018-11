Drie Nijmeegse incidenten tijdens intocht Sinterklaas, maar nul aangiftes

Op de Lentse Oever werd een groot spandoek uitgerold met de tekst ‘Zwartepiet is racisme’. Het spandoek werd niet verwijderd door de politie, zoals De Gelderlander eerder abusievelijk meldde, maar door leden van Nijmegen Rechtsaf en aanhangers van de harde kern van NEC (incident 1). Volgens Teunissen heeft de politie het doek niet weggehaald omdat burgemeester daar geen noodzaak toe zag. ,,Hij gaf aan dat als het niet tot wanordelijkheden leidt, er best ergens een spandoek kan hangen.”

Kick Out Zwarte Piet

Groepen NEC-supporters waren zaterdag op verschillende plekken in de stad aanwezig. Ze wilden zeker weten dat Kick Out Zwarte Piet niet zou demonstreren in Nijmegen. Leden van de rechtse actiegroep Nijmegen Rechtsaf hadden zich verzameld aan de rand van de binnenstad, zegt een woordvoerder van deze groepering. ,,Wij stonden op de spoorbrug en zagen het spandoek uitgerold worden. Toen zijn we er meteen naartoe gerend.’’ Ook de NEC-aanhang zette het op een rennen richting het Waalstrand in Lent.

Het was een bedreigende situatie, vertelt een man die betrokken was bij de antizwartepietenactie. ,,De mensen die bezig waren het spandoek op te zetten, zagen een stuk of tien extreemrechtse hooligans op zich af komen. Ze besloten geen gevecht aan te gaan met deze lieden en renden weg.’’ Leden van Nijmegen Rechtsaf hebben het spandoek vervolgens in stukken gescheurd.

Kraakpand

Een tweede incident deed voor bij voormalig kraakpand De Grote Broek in de Van Broeckhuysenstraat, waar rechts de confrontatie zocht met links. ,,Een groep van ongeveer dertig mensen is naar binnen gestapt heeft daar mensen bedreigd’’, zegt de antizwartepietenactivist. Tot slot blijkt de politie zaterdag twee mensen weggestuurd te hebben die een bordje met ‘Zwartepiet is racisme’ bij zich hadden (incident 3). Politiechef Teunissen: ,,Dat was in strijd met de richtlijn van de burgemeester dat hij op of nabij de route geen demonstratie wilde. Die mensen zijn keurig op ons verzoek op grote afstand gaan staan.’’