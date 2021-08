Drie ramkraken in Nijmegen en Gendt: schade aan de Vereeniging, een pizzeria en ingang van een sportclub

De ramkraker sloeg eerst toe bij pizzeria Alfood, rond 02.40 uur. De automobilist werd door een bewoner gespot en stond eerst lange tijd met lopende motor op de parkeerplaats. Vervolgens reed de bestuurder achteruit tegen de zaak. De getuige zag dat één man uit de auto stapte, een halve minuut binnen bleef en met iets in zijn handen weer terug het voertuig in ging. Wat de buit was, is niet bekend. De deur van de pizzeria hangt scheef en een glasplaat is omgevallen.



Even later, rond 03.20 uur, raakte de zijdeur van het café van concertgebouw de Vereeniging zwaar beschadigd. Ook hier is een raam kapot gegaan.