Drie tieners zitten vast in de lift bij station Lent

Drie vrouwen beroven man van mobieltje in centrum Nijmegen

10:28 NIJMEGEN - Een man is midden in de nacht voor snackbar Febo in het centrum van Nijmegen beroofd van zijn telefoontje door drie vrouwen. De politie stuurde een Burgernet-oproep in de hoop de vrouwen op te sporen. Die leverde geen tips op.