Drie verdachten in beeld voor geruchtmakende moord op Piet Baams (85) in 1996, alledrie al overleden

De 85-jarige Nijmegenaar verliet in de avond van 22 december 1996 met een aktetas onder zijn arm verzorgingshuis Nieuw Maldenborgh en werd anderhalve maand later dood gevonden in de buurt van Gorinchem. Zijn lichaam werd aangetroffen in de Boven Merwede, een verlengstuk van de Waal bij Gorinchem. Om zijn nek hing de ceintuur van een damesjurk, waarmee de bejaarde Nijmegenaar hoogstwaarschijnlijk om het leven is gebracht.

Politie bekijkt nieuwe tip in moordzaak Baams: wie was die vrouw in de rode jurk?

Het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de dood van ‘Opa Piet’. Uit gesprekken met getuigen is volgens de politie duidelijk geworden wat hem is overkomen. Details over wat er zich tijdens de verdwijning heeft afgespeeld, zijn daarbij niet bekendgemaakt. Het enige dat de politie nu naar buiten brengt is dat er in het onderzoek drie verdachten in beeld zijn gekomen, zij zijn alle drie overleden.