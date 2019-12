Drie vrouwen beroven man van mobieltje in centrum Nijmegen

Nijmeegse Albert Heijn even ontruimd nadat er een ‘vreemde lucht’ was geroken

29 december NIJMEGEN - De supermarkt van Albert Heijn aan de Van Schvichhavenstraat in Nijmegen is zondagmiddag even ontruimd geweest. Er was een vreemde lucht geroken, maar Liander heeft geen gaslucht kunnen meten.