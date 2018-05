Dries van Agt over aantijging Molukse treinkaping: 'Ik voel me besmeurd'

Oud-premier Van Agt, was in 1977 minister van Justitie. De Volkskrant meldt vandaag dat drie voormalige officieren getuigen dat de militairen die destijds de trein moesten bestormen de opdracht kregen om alle kapers te doden. Van Agt zou die opdracht gegeven hebben.



Van Agt: ,,Ik heb al een aantal malen gezegd dat die aantijging volstrekt ongegrond is. Dat het eenvoudigweg niet waar is. De waarheid is eerder andersom. Wij hebben het consigne uitgegeven: neem zo weinig mogelijk mensen het leven. Dat is het verhaal. De werkelijkheid en de waarheid. Ik voel me ongelofelijk besmeurd en tekort gedaan.’’