Drietal opgepakt voor slopen politiebusje na NEC-Vitesse, politie wil schade (50.000 euro) verhalen

Het gaat om een man van 18 jaar uit Beuningen, een 23-jarige man uit Groesbeek en een man van 33 uit Ewijk. Ze zijn herkend op beelden.



De mannen zijn vorige week op het politiebureau in Nijmegen gehoord en wachten nu op een eventuele rechtszaak. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, het vernielen van de bus is daar onderdeel van.

‘Er gaat nog wel meer komen’

,,Maar dit is nog niet alles’’, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Op beelden is te zien dat meerdere mensen bij het vernielen van het busje betrokken zijn. Veel mensen zijn herkend door politieagenten of zijn genoemd via tiplijn Meld Misdaad Anoniem.



Het zal dus niet bij drie aanhoudingen blijven, zegt hij. ,,Er gaat nog wel meer komen.’’ Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

‘Heftigheid van geweld was groot’

Na NEC-Vitesse ontstonden rellen rond het Goffertstadion. De politie hield vooraf rekening met een onrustige afloop, maar kreeg volgens teamchef Lonneke Hordijk te maken met ‘keiharde agressie. De omvang en de heftigheid van het geweld was groot, zei ze direct na de rellen.



Het vernielen van de politiebus (die niet meer te gebruiken is) is een enorme kostenpost, laat ze nu weten. ,,We willen deze schade graag verhalen op de relschoppers, zodat niet de maatschappij voor deze kosten opdraait.”

Vijftig stadionverboden

Op de dag van de wedstrijd werden de eerste 22 mensen aan gehouden. De eerste zeven verdachten van de rellen stonden vorige week tegenover de politierechter in Zutphen. Vijf van hen werden veroordeeld. De hoogste straf was voor een man (30) uit Nijmegen. Hij kreeg een half jaar gevangenisstraf.



In de tussentijd werden ook ruim vijftig stadionverboden opgelegd.



Beelden van de rellen: