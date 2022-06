Drift om te dansen: Na drie jaar éindelijk weer een festival, en dat wordt gevierd

Voornamelijk jonge mensen genieten in de stralende zon van elektro, dance en cross-overs met live zang of saxofoon-solo’s. Het is schuifelen op het terrein. Zo druk is het met enthousiaste bezoekers die, net als de organisatie, het festival hebben gemist en elk hoekje van het terrein willen verkennen. Vaak met velen tegelijk. Het festival is uitverkocht en kent vanaf de vroege middag een constante stroom aan nieuwe festivalgangers.

Volledig scherm Drift bij de Vasim in Nijmegen. © Gerard Verschooten

Drift, maar dan een volgend level

Mauke Rodermond, een van de organisatoren, vertelt dat ze de afgelopen coronajaren hebben gebruikt om het festival en het concept Drift te perfectioneren. En dat ze dat graag willen laten zien dit weekend. ,,We zitten nog steeds op hetzelfde terrein bij de Vasim, maar omdat dit wordt verbouwd, hebben we wat nieuwe hoekjes die we nu gebruiken. We hebben ook een nieuw podium toegevoegd waar live-artiesten samen met dj’s aan de slag gaan en zo een nieuw geluid creëren. We hebben geprobeerd om Drift naar een volgend level te tillen en hopen dat de festivalgangers dit zien, horen en voelen en ervan genieten.”

Rodermond is enthousiast, maar geeft ook aan dat ze voor het festival op poten stond, tegen wat moeilijkheden aanliepen als organisatie. ,,Over het algemeen was het vrij makkelijk om veel arbeidskrachten te vinden voor Drift. Er was een wachtrij en we moesten vóór corona mensen vaak teleurstellen dat ze niet terecht konden. Dit jaar hebben we voor het eerst reclame moeten maken om genoeg mensen te trekken. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen, maar het was wennen.”

In de mensenmassa die zich dansend en schuifelend over het zonovergoten terrein beweegt, merk je er niks van. Ze zijn enthousiast, een beetje overrompeld door de drukte en vastberaden om ieder podium te zien.