Drone van Defensie boven Nijmegen tijdens intocht Vierdaagse

HAN moet schadever­goe­ding betalen aan student die vertraging opliep

13:56 ARNHEM - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) moet schadevergoeding betalen aan een oud-student van de opleiding Medische Hulpverlening. De rechtbank in Arnhem heeft woensdag in een tussenvonnis geoordeeld dat de hogeschool aansprakelijk is voor de studievertraging van de student, die voor 2012 met de studie in Nijmegen begon.