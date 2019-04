Dronken chauffeur die echtpaar aanreed krijgt in hoger beroep geen strafverlichting en moet meer betalen

Dat bepaalde het gerechtshof deze week. De slachtoffers raakten bij het ongeval in september 2016 zwaargewond. De vrouw liep drie breuken in haar schedel op, een gekneusde borstkas en door een perforatie van haar trommelvlies heeft ze blijvende gehoorschade.



De man had een kneuzing van de halswervels. Zijn ruggenwervel is door het ongeval krom komen te staan. Ook zijn gehoor is deels kwijt en het zicht aan zijn linkeroog is voor 60 procent weg.



De rechtbank legde naast de gevangenisstraf van twee jaar een rijverbod van vijf jaar op en bepaalde dat de man 3.500 euro schadevergoeding moet betalen aan de slachtoffers.