Dronken duo steelt vlag van dak Nijmeegs hotel en krijgt spijt

IJs is hot - zolang het niet té heet is

9:10 NIJMEGEN - IJs is razend populair in Nijmegen. Bekende Italiaanse ijsmakers als Ghiani, Vincenzo en Bolzano hebben gezelschap gekregen van onder meer Heldro en de banketbakkerijen Strik en Looijenga. En zo zijn er nog veel meer plekken in Nijmegen waar ijsliefhebbers ruimschoots aan hun trekken kunnen komen. Een zomerse rondgang langs enkele ambachtelijke ijsbereiders, die blij zijn dat de hittegolf voorbij is.