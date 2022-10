Dronkenschap, messentrekkerij, zedeloos gedrag: het Anti-Kermis-Comité wilde maar wat graag af van de Nijmeegse feestweek

Toch geen kinderdag­ver­blijf in Nijmegen-Oost? Aanvraag is ingetrok­ken, maar een nieuwe ‘komt er gewoon weer’

NIJMEGEN - Komt er toch géén kinderdagverblijf aan de Hengstdalseweg in Nijmegen-Oost? Voor buurtbewoners leek het er vorige week even op. Ze kregen te horen dat de opvangorganisatie zijn aanvraag heeft ingetrokken. Maar, zo zegt de directeur nu: een nieuw plan is alweer in aantocht.

