Drugs in het verkeer is aan de orde van de dag: ‘Veel jongeren denken dat ze toch niet gepakt worden’

Vrouw van tas beroofd in Goffert­park door jongeman op opvallend rammelende fiets

NIJMEGEN - Een vrouw is zondagmiddag in het Nijmeegse Goffertpark beroofd van haar tas. Dat gebeurde door een fietser ter hoogte van het Konijnenpad, dat van de Muntweg richting het openluchttheater loopt. De verdachte is vervolgens weggefietst in onbekende richting.

14:07