Drugsbende opgerold dankzij buurvrouw en haar politiehonden in opleiding

De Nijmegenaar zei voor de rechtbank dat hij niet wist dat de vaten in zijn kelderbox met de productie van drugs te maken hadden. Hij dacht dat het om chemicaliën voor ontsmetting in de landbouw waren. Hij kreeg een paar tientjes voor het stallen van de vaten en ook voor het bewaren van de tas in zijn woning, waar later drugs in bleken te zitten.



De officier van justitie verwijt de Nijmegenaar niet dat hij lid was van de drugsbende, maar wel dat hij wist wat de bedoeling was van de vaten. Buren hadden gezien hoe hij vaten in- en uitlaadde. Ook verwijt ze hem het drugsbezit en het feit dat hij postpakketten met drugs in Duitsland afleverde.