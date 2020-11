Drugsdealer uit Nijmegen komt met de schrik vrij: ‘Maandje dealen, maandje zitten. Dat is de vuistregel’

Video Organisa­tie Vierdaagse­fees­ten stampt in paar dagen nieuwe teststraat XL uit de grond

24 november NIJMEGEN - In een paar dagen tijd is de ‘teststraat XL’ in Nijmegen-Noord uit de grond gestampt. Onder leiding van de organisatie van de Vierdaagsefeesten. In het paviljoen met 16 straten naast de Pathé-bioscoop kunnen straks dagelijks 4000 mensen terecht voor een coronatest.