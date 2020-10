Drugsdealer verraadt zichzelf door 105 te rijden en voelt zich vervolgens behandeld als een hond

Scholen in de regio gaan overstag: ‘Dan gaan we dus allemaal een mondkapje dragen’

2 oktober NIJMEGEN - Scholieren die met een mondkapje op door de gangen lopen en in de aula of kantine zitten. Vanaf maandag zal dat op de meeste middelbare scholen in de regio het beeld zijn, zo leert een rondgang langs scholen in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en Ede.